TauschRausch - Impro-Comedy

Die Stars des Tübinger Theatersports Mirjam Woggon, Jakob Nacken und Helge Thun haben mit TauschRausch ein neues Impro-Comedy-Format erfunden, das Ende November 2023 erstmalig in der Stadthalle Balingen gezeigt wurde.

Nun kommen sie mit der mittlerweile fünften Auflage erneut in die Stadthalle Balingen. Das Publikum soll Dinge mitbringen, die es schon lange loswerden wollte und dann staunen, was daraus für abenteuerliche Szenen, Sketche und Lieder aus dem Stegreif entstehen: Der alte Reiseführer aus Südtirol als Musical? Die aussortierte CD von PUR im Mittelpunkt einer Mordermittlung? Die hässliche Krawatte vom letzten Geburtstag als Freestyle Rap? Das weiß niemand vorher!

Am wenigsten die drei Akteure selbst. Jeder Abend ist anders, aber immer urkomisch und am Rande der Genialität. Und hinterher darf der ganzen Schrott auch gerne untereinander getauscht werden. Das ist besser als Flohmarkt und lustiger als eBay.