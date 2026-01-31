Impro-Comedy.

Die Stars des Tübinger Theatersports Mirjam Woggon, Jakob Nacken und Helge Thun sind mit TauschRausch bereits zum sechsten Mal in unserer Stadthalle live zu sehen. Die Impro-Comedy versetzt die Gemüter erneut in Staunen und bringt sie zum Schmunzeln.

Das Publikum soll Dinge mitbringen, die es schon lange loswerden wollte und dann überrascht feststellen, was daraus für abenteuerliche Szenen, Sketche und Lieder aus dem Stegreif entstehen: Der alte Reiseführer aus Südtirol als Musical? Die aussortierte CD von PUR im Mittelpunkt einer Mordermittlung? Die hässliche Krawatte vom letzten Geburtstag als Freestyle Rap? Das weiß niemand vorher!

Am wenigsten die drei Akteure selbst. Jeder Abend ist anders, aber immer urkomisch und am Rande der Genialität. Und hinterher darf der ganze Schrott auch gerne untereinander getauscht werden. Das ist besser als Flohmarkt und lustiger als eBay.