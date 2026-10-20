Bei „TauschRausch“ wird Impro-Comedy zum kreativen Überraschungsabend: Die Tübinger Theatersport-Profis Mirjam Woggon, Jakob Nacken und Helge Thun verwandeln Gegenstände aus dem Publikum spontan in Sketche, Songs und völlig verrückte Szenen.

Ob alter Reiseführer, aussortierte CD oder schräge Krawatte – nichts ist vorher geplant und alles kann zur Vorlage für absurde Geschichten, Musicalnummern oder spontane Rap-Einlagen werden. Jeder Abend entsteht live aus dem Moment und lebt von Tempo, Spielfreude und den Ideen des Publikums. Improvisation, Humor und jede Menge unerwartete Wendungen sorgen für beste Unterhaltung.

Das Prinzip von „TauschRausch“ ist ebenso einfach wie originell: Das Publikum bringt Dinge mit, die zuhause längst aussortiert wurden – und genau daraus entwickeln Mirjam Woggon, Jakob Nacken und Helge Thun live auf der Bühne neue Geschichten.

Aus scheinbar belanglosen Gegenständen entstehen spontane Szenen, Lieder und skurrile Einfälle. Mal wird ein alter Reiseführer zur großen Musicalinszenierung, mal steht eine vergessene CD plötzlich im Mittelpunkt eines Kriminalfalls. Was genau passiert, weiß vorher niemand – auch die drei Impro-Profis nicht.

Gerade diese völlige Spontaneität macht den besonderen Reiz des Formats aus. Mit viel Schlagfertigkeit, Kreativität und sichtbarer Freude am Improvisieren entsteht ein Abend voller überraschender Wendungen und komischer Momente. Jeder Auftritt verläuft anders und lebt von den Ideen des Publikums.

Und nach der Show darf sogar weitergetauscht werden: Die mitgebrachten Gegenstände können untereinander den Besitzer wechseln – ganz unkompliziert und mit deutlich mehr Spaßfaktor als auf dem Flohmarkt.