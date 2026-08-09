Jeden 2. Dienstag des Monats treffen sich die Mitglieder des Tauschrings im Quartierszentrum Hoover-Siedlung.

Neben einem Schnäppchenmarkt und dem regen Austausch untereinander, steht vor allem der Tausch von Dienstleistungen im Vordergrund. Besonders Interessant ist in diesem Zusammenhang die eigene Währung der Gruppe, die sich "Talente" nennt.

Interessierte sind jederzeit herzlich zu den Treffen eingeladen, das Alter spielt keine Rolle.

Weitere Infos auf www.tauschring-heilbronn.info