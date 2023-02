TauschTag ...kommen, bringen, mitnehmen

Die Stadt Künzelsau und der Tauschkreis Schwäbisch Hall/Hohenlohe veranstalten den TauschTag gemeinsam.

Beim Künzelsauer TauschTag können Gegenstände des täglichen Gebrauchs wie z.B. Haushaltsartikel, Kleidung, Spielzeug, Bücher, Dekorationsgegenstände gebracht oder geholt werden – und das komplett ohne Geld, denn am TauschTag wechselt alles kostenlos den Besitzer.

Jede Person kann so viel bringen und mitnehmen, wie sie tragen kann. Was am Ende des Tages übrig ist, wird entsorgt oder wieder mit nach Hause genommen. Große Gegenstände wie z. B. Möbel, Sport-, Elektronikgeräte oder Kinderwagen können nicht angenommen werden; sie dürfen mit Foto an einer Pinnwand zum Verschenken angeboten werden.

Kontakt:

Nicole Okel

07940 129-120

nicole.okel@kuenzelsau.de