TauschTag ...kommen, bringen, mitnehmen

bis

Stadthalle Künzelsau Schulstraße 9, 74653 Künzelsau

Beim Künzelsauer TauschTag können Gegenstände des täglichen Gebrauchs wie Haushaltsartikel, Kleidung, Spielzeug, Bücher, Dekorationsgegenstände gebracht oder geholt werden.

Und das komplett ohne Geld, denn am TauschTag wechselt alles kostenlos den Besitzer.

Jede Person kann so viel bringen und mitnehmen, wie sie tragen kann. Was am Ende des Tages übrig ist, wird wieder mit nach Hause genommen oder entsorgt. Große Gegenstände wie Möbel, Sport-, Elektronikgeräte oder Kinderwagen können nicht angenommen werden; diese dürfen mit Foto an einer Pinnwand zum Verschenken angeboten werden. 

Die Stadtverwaltung Künzelsau und der Tauschkreis Schwäbisch Hall / Hohenlohe veranstalten den TauschTag gemeinsam.

Info

Stadthalle Künzelsau
Stadthalle Künzelsau Schulstraße 9, 74653 Künzelsau
Freizeit & Erholung
bis
Google Kalender - TauschTag ...kommen, bringen, mitnehmen - 2026-03-21 09:00:00 Google Yahoo Kalender - TauschTag ...kommen, bringen, mitnehmen - 2026-03-21 09:00:00 Yahoo Outlook Kalender - TauschTag ...kommen, bringen, mitnehmen - 2026-03-21 09:00:00 Outlook iCalendar - TauschTag ...kommen, bringen, mitnehmen - 2026-03-21 09:00:00 ical

Tags