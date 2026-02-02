TauschTag ...kommen, bringen, mitnehmen

Beim Künzelsauer TauschTag können Gegenstände des täglichen Gebrauchs wie Haushaltsartikel, Kleidung, Spielzeug, Bücher, Dekorationsgegenstände gebracht oder geholt werden.

Und das komplett ohne Geld, denn am TauschTag wechselt alles kostenlos den Besitzer.

Jede Person kann so viel bringen und mitnehmen, wie sie tragen kann. Was am Ende des Tages übrig ist, wird wieder mit nach Hause genommen oder entsorgt. Große Gegenstände wie Möbel, Sport-, Elektronikgeräte oder Kinderwagen können nicht angenommen werden; diese dürfen mit Foto an einer Pinnwand zum Verschenken angeboten werden.

Die Stadtverwaltung Künzelsau und der Tauschkreis Schwäbisch Hall / Hohenlohe veranstalten den TauschTag gemeinsam.