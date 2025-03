Künzelsauer TauschTag: „bringen – finden – freuen“

Unter dem Motto „bringen – finden – freuen“ – findet am Samstag, 12. April 2025 in der Stadthalle Künzelsau wieder ein TauschTag statt.

Der Tauschkreis Schwäbisch Hall/Hohenlohe und die Stadtverwaltung Künzelsau organisieren diesen bereits zum neunten Mal.

Die Idee dahinter:

Viele Dinge, die wir nicht mehr nutzen, sind eindeutig zu schade zum Wegwerfen. Vielleicht kann einer dieser Gegenstände für andere Menschen noch nützlich sein? Bei wem jetzt vor dem geistigen Auge gleich eine ganze Reihe von Sachen auftauchen, der sollte sich den Termin für den Künzelsauer TauschTag notieren. Dieser bringt Angebot und Nachfrage zusammen und hilft, unnötigen Müll zu vermeiden. Denn hier wechselt alles kostenlos den Besitzer. Natürlich geht es an diesem Tag keinesfalls darum, seinen Müll zu entsorgen, sondern es sollen gute, brauchbare Gegenstände neue Besitzer finden. Daher müssen alle Artikel funktionsfähig, gut erhalten und sauber sein. Mitglieder des Tauschkreises werden die ganze Zeit über in der Stadthalle aktiv sein, um das Bringen und Nehmen zu organisieren und zu kontrollieren.

Am TauschTag wird es in der Stadthalle Artikel in folgenden Rubriken geben: Haushalts-, Deko- und Hobbyartikel, Kleidung, Taschen, Schuhe, Rollkoffer, kleinere Sportartikel, Spielzeug, Werkzeug, Ziergegenstände, CDs, DVDs, Schallplatten, kleine Elektrogeräte und Bücher. Generell gilt: Von jeder Rubrik dürfen maximal fünf Gegenstände gebracht werden.

Nicht angenommen werden Autoreifen, PCs und Zubehör, Röhrenmonitore, Betten, Matratzen, Skier sowie allgemein große, sperrige Gegenstände. Diese können mit Bild und kurzem Text an einer Pinnwand zum Verschenken angeboten werden.

Ablauf TauschTag

Jede Person kann kostenlos von 9 bis 12 Uhr bringen und bis 13 Uhr so viel mitnehmen, wie sie tragen kann. Unabhängig davon, ob etwas mitgebracht wurde oder nicht. Wer Artikel gebracht hat, die keine neuen Besitzer gefunden haben, kann diese am Ende der Veranstaltung wieder mitnehmen. Händler sind vom TauschTag ausgeschlossen. Kinder unter 14 Jahren können nur in Begleitung von Erwachsenen teilnehmen.

Die Klasse 9a der Georg-Wagner-Schule versorgt die Besucher mit Getränken, Kaffee, Kuchen und kleinen Snacks. Gerne kann etwas davon mitgenommen werden. Es wird gebeten, dafür eigene Behältnisse mitzubringen.

Wer noch Fragen hat oder sich im Vorfeld genauer informieren möchte, kann Gudrun Schaller vom Tauschkreis kontaktieren, E-Mail gudrun.schaller@gmx.de oder Telefon 07940 984020.