"tausendschön" Kunsthandwerkermarkt im Herbst

Klosterhof Lauffen am Neckar Klosterhof 4, 74348 Lauffen am Neckar

„So ein Regenschirm im Leben liebt es sich Träumen hinzugeben …“

Poesie, Kunst, schönes Handwerk, Musik, leckere Speisen….

Es geht um die schönen Dinge im Leben.

Zum 8. Mal laden Sabine, Anna, Susanne, Annette, Sarah und Andrea zum „tausendschön“ Markt nach Lauffen.

Kunsthandwerker und Kunsthandwerkerinnen aus nah und fern bringen tausend schöne Dinge in den Klosterhof - Altbekanntes und überraschendes Neues. Kulinarische Leckereien und Live-Musik laden ein, an der langen Tafel zu verweilen und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Ein kleiner Ausblick auf das Angebot findet sich auf instagram unter tausendschoen-kunsthandwerker

