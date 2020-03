Tav Falco Panther Burns *live*

Bereits Ende der 1970er Jahre – also etwa zeitgleich mit THE CRAMPS – legte dieser legendär zu nennende Mann aus Memphis den Grundstein zu dem, was dann erst erheblich viel später Bands wie die JON SPENCER BLUES EXPLOSION und KITTY, DAISY & LEWIS zum Erfolg führte!

Nachdem er sein Glück zunächst als Avantgarde-Filmemacher und Performance-Artist versuchte, rief er mit Hilfe von ALEX CHILTON sowie JIM DICKINSON seine bis heute aktive Formation ins Leben und widmete sich fortan seiner Liebe zum frühen und obskuren Rock’n’Roll, Blues und Rockabilly; in der Anfangszeit arbeitete er dabei eng mit dem Rockabilly-Pionier CHARLIE FEATHERS zusammen. Sein musikalisches Spektrum erweiterte er mit der Zeit teils auch noch um lateinamerikanische Klänge und verbreitet mit seinem „Oeuvre“ insgesamt eine Atmosphäre, die treffend mit dem üblicherweise in der Literatur verwendeten Begriff „Southern Gothic“ umschrieben werden könnte.

Auch als Schauspieler aktiv (er spielte unter anderem an der Seite von WYNONA RIDER im Film „Great Balls Of Fire“ über das Leben von JERRY LEE LEWIS), kehrt er nun nach langer Zeit endlich mal wieder für ein Konzert nach Stuttgart zurück, im Gepäck sein aktuelles Album „Cabaret Of Daggers“.