Tavernenlieder – Chansons und mehr

Ein Hauch Spelunkenatmosphäre breitet sich wieder einmal in der Tapasbar aus: eine kraftvolle Stimme und der wehmütige Klang des Akkordeons!

Mit großer Leidenschaft erweckt die Sängerin Vera Maier vertraute und auch weniger bekannte Chansons zu neuem Leben. Sie singt vom rauen Leben, der Vergänglichkeit des Glücks und immer wieder von der Liebe. Umrahmt, begleitet und bisweilen auch getrieben von ihrem Akkordeonisten Thomas Allgeier entfalten die Lieder ihren ganz eigenen Charakter.

Mit kraftvollem Ausdruck und natürlichem Charme interpretiert das Duo Lieder u.a. von Jaques Brel, Edith Piaf, Konstantin Wecker und Klaus Hoffmann.