Taxifahrer Victor kennt sich bestens aus in seiner Stadt und ist überhaupt der netteste, beste und erfahrenste Taxifahrer weit und breit.

An einem sehr langweiligen Tag beschließt Victor, seinen Fahrgästen Streiche zu spielen und nicht die gewünschten Orte anzufahren, so lässt er ein Kind zum Beispiel an der Stadtbibliothek anstatt am Rummel aussteigen. Ob das wohl gut geht? Ab 4 Jahren.

Die Kinderveranstaltungen finden aktuell im Oberlichtsaal statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.