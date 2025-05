Taylor Experience Eras Tribute Show

Diese Show zu Taylor Swift mit Live-Band und Tänzern wurde mit viel Liebe zum Detail in Italien kreiert und produziert. Geliefert wird sie mit viel Professionalität und Liebe zum Detail.

Dank der Hingabe von Taylor Experience fühlen sich die „Swiftie“-Fans auf der ganzen Welt, als würden sie Taylor Swift selbst erleben. Die Show enthält Hits wie Shake It Off, Blank Space, Love Story, You Belong With Me, Look What You Made Me Do, I Knew You Were Trouble. Das Publikum erwartet eine 120-minütige energiegeladene Show. So let us Shake It Off!

Einlass ist um 19 Uhr.