Groß, größer, TBS! - eine Musikkapelle der Superlative!

Support: Callejon

2025 releasen TBS mit ihrem “weißen Album” das dümmste Album Deutschlands und charten offiziell doppelt auf dem ersten Platz → 11

Sie verkaufen ihre Headliner Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz restlos aus und bespielen nur die größten Sommerfestivals Europas.

Und weil das alles noch nicht reicht, beginnen die Jungs direkt mit der Arbeit an einem neuen Album, das 2026 erscheinen soll.

Da kann es nur einen Weg geben, der, der nach oben geht!