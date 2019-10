TC "Grün-Weiß" Ilsfeld e.V., Tennisanlage Ilsfeld, Talstraße 24, 74360 Ilsfeld

Der TCI lädt sehr herzlich zum „TCI – Adventszauber“ am 30.November 2019 ab 16:30h auf die weihnachtlich geschmückte Tennisanlage in der Talstraße ein.

Die anstehende Vorweihnachtszeit werden wir zum Anlass nehmen und nochmals ein schönes gemütliches Fest auf unserer bis dahin weihnachtlich geschmückten Anlage veranstalten.

Eingeladen ist JEDER. TCI-Mitglieder, Nicht-Mitglieder, Freunde des TCI, ALLE, die sich auf die Weihnachtszeit einstimmen wollen, kurzum, wir freuen uns auf jeden Besucher, der sich dem TCI-Adventszauber hingeben will.

Kleine, liebevoll dekorierte Stände mit einer erlesenen Auswahl an wundervollen Kleinigkeiten und Geschenken. Ausgewählte Hobbykünstler und Kunsthandwerker bieten Ihre Produkte in und rund um unser Clubheim an.

Auch der Genuss wird keinesfalls zu kurz kommen. Köstlichkeiten vom Grill und aus dem Holzbackofen, sowie der verführerische Duft nach Glühwein wird das Verweilen auf unserem Adventszauber zu einem Vergnügen machen. Als besonderes Highlight kann man an mehreren Ständen vom TCI-Vorstand selbstgebackene Weihnachtsplätzchen (schwäbisch auch „Breedle“) käuflich erwerben.

Musikalisch umrahmt wird unser Adventszauber durch die Ilsfelder Kindergartenkinder.