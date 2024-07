Tea Time - Musik zum Tee

Tee gilt heute neben Wasser als das populärste Getränk überhaupt. Doch woher kommt der Tee und wie lange gibt es ihn schon? Einer Legende nach schon vor etwa 5000 Jahren entdeckt, fand der Tee im Jahr 1610 seinen Weg nach Europa.

Grüntee und Schwarztee kamen auf Schiffen der Holländisch-Ostindischen Kompanie aus Java nach Holland und traten von dort aus ihren Siegeszug in alle europäischen Länder an. Das heutige Konzert greift mehrere Facetten der Ankunftszeit des Tees in Europa auf, zum einen Klänge und Melodien der Renaissancezeit, die die Handelsleute und Seefahrer begleitet haben. Es zeugt auch davon, dass Musik und Tee gleichermaßen Grenzen überwinden und Menschen verbinden. Mit Instrumenten und Tonfarben der Gamelan-Musik und Mitwirkenden aus dem javanisch-indonesischen Raum werden zudem die Landschaften der Gewürzinseln akustisch nachgezeichnet. Das Programm ist in verschiedene Kapitel aufgeteilt, die jeweils einer Landschaft, einer Stimmung und einer Teesorte zugeordnet sind. Und natürlich gibt es auch verschiedene Tees zur Verkostung.

Capella de la Torre

Katharina Bäuml Leitung & Schalmei

Konzert #30