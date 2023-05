Teach Me! Boulanger Trio

Heute wird der Fokus „Frauen in der Musik“ doppelt unterstrichen.

Drei Ausnahmemusikerinnen stehen auf der Bühne und es geht um Komponisten, die eines gemeinsam haben: Astor Piazzolla, Leonard Bernstein, Jean Francaix, Aaron Copland, ja sogar Quincy Jones und Philip Glass waren Studenten von Nadia Boulanger oder wurden von ihr unterwiesen. In ihrer Pariser Wohnung – der „Boulangerie“ – gingen auch Maurice Ravel oder Arthur Honegger ein und aus. 1938 dirigierte sie das Bosten Symphony Orchestra und brach somit in eine der traditionsreichsten Männerdomänen ein. Sie starb 1979 in Paris, wo sie 1887 auch geboren wurde. Sie wurde als charismatische Lehrerin somit zur weltweiten Inspirationsquelle. Aus dieser sprudeln förmlich die Werke des heutigen Abends.

Das Klaviertrio D-Dur von Francaix demonstriert dessen ekletischen Stil, wenn sich Pulenc mit Schostakowitsch, Samba und Tango mischen. Von Bernstein können Sie sich auf bekannte Themen aus West Side Story freuen und sich mit Piazzolla durch dessen Jahreszeiten fühlen. Aus dem Film „Die Farbe Lila“ stellt das Trio das Hauptthema von Qunicy Jones vor. Damit und mit kleinen Stücken von Glass und Copland beweist das Trio sein leidenschaft- liches Spiel und den in jeder Note spürbaren Willen des Ausdrucks.

Konzert #2 € 35 erm. 32 inkl. Empfang nach dem Konzert / / in Kooperation mit dem Arbeitskreis Schlosskonzerte Kirchberg e.V. und der Kreisverwaltung Schwäbisch Hall.