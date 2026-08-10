Team Event Rudern "Im Flow - Teambuilding auf dem Neckar mit den Olympiasiegern"

Zusammen mit dem traditionellen Ruderverein "Heilbronner Ruderschwaben e. V." und den beiden Olympiasiegern Carina Bär-Mennigen und Florian Mennigen werden - exklusiv in Deutschland - Führungskräfte- und Teambuilding Workshops rund um das Thema Rudern veranstaltet.

Top Location:

Die neuen und modernen Räumlichkeiten des renommierten Rudervereins liegen idyllisch am ruhigen Seitenarm des Neckars mitten in der Stadt Heilbronn und bieten ideale Bedingungen, um die Themen Teambuilding und Teamwork in Theorie und Praxis professionell und praxisnah zu vermitteln.

Lernen Sie von den Olympiasiegern:

Parallel zur Business-Welt unterscheiden sich erfolgreiche Rudermannschaften von weniger erfolgreichen durch jenes Gleichmaß an Individualität und Teamgeist, auf das es ankommt. In keiner anderen Sportart müssen individuelle Stärke und Einzelinteressen derart zurückstehen, um den kollektiven Erfolg möglich zu machen. Gleichzeitig muss jeder jederzeit sein Bestes geben, um das Team erfolgreich zu machen. In der Führung und Zusammenarbeit von Teams gelten die gleichen Grundsätze. Analogien zwischen Rudern und Leadership sind hier leicht erkennbar.

Der Workshop ist zwischen April und Oktober für Gruppen von 6 - 24 Personen buchbar. Die Inhalte könne gerne individuell an Ihren Bedarf angepasst werden. Der Workshop dauert einen ganzen Tag.

Weitere Infos auf http://führungskräftetraining.com