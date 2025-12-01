Labyrinthe_Nanny Fornis-1.jpg

Teatro Ayelen Argentina präsentiert: „LABYRINTHE DURCHQUEREN“ von Walter Becker

Die Bühnenwelt der Autor enthüllt jene Ängste, die sich in uns zeigen, wenn zurückgelegte Lebenswege sich mit unbekannten, entgegenkommenden Wegen kreuzen. Dadurch entstehen Labyrinthe, durch die wir irren, inmitten von Gewalt und Grausamkeiten, aber auch umgeben von Humor und gefühlvollen Beziehungen. Würden Sich die zwei erdachten Personen trauen die Richtung im Labyrinth zu ändern und ihren Leben eine Wende geben?

Theater des Unmittelbaren. Mit der Wildheit eines Lächelns.

Spielen: NANNY FORNIS, LARISSA RIEDEL, WALTER BECKER

Szenische Raum und Regie: WALTER BECKER

Wann: Am Freitag 23. und 30 Januar 2026

Um: jeweils um 20.00 Uhr - Einlass: 19.30 Uhr

Wo: Palais Grävenitz – Marstallstrasse 5 Ludwigsburg

Karten reservieren: 01578-8495827 - info@teatro-ayelen.de

Palais Grävenitz Ludwigsburg
01578-8495827
