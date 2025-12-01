Teatro Ayelen Argentina präsentiert: „LABYRINTHE DURCHQUEREN“ von Walter Becker

Die Bühnenwelt der Autor enthüllt jene Ängste, die sich in uns zeigen, wenn zurückgelegte Lebenswege sich mit unbekannten, entgegenkommenden Wegen kreuzen. Dadurch entstehen Labyrinthe, durch die wir irren, inmitten von Gewalt und Grausamkeiten, aber auch umgeben von Humor und gefühlvollen Beziehungen. Würden Sich die zwei erdachten Personen trauen die Richtung im Labyrinth zu ändern und ihren Leben eine Wende geben?
Theater des Unmittelbaren. Mit der Wildheit eines Lächelns.
Spielen: NANNY FORNIS, LARISSA RIEDEL, WALTER BECKER
Szenische Raum und Regie: WALTER BECKER
Wann: Am Freitag 23. und 30 Januar 2026
Um: jeweils um 20.00 Uhr - Einlass: 19.30 Uhr
Wo: Palais Grävenitz – Marstallstrasse 5 Ludwigsburg
Karten reservieren: 01578-8495827 - info@teatro-ayelen.de