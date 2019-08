Tech House Kitchen w./ Arg In, Devano & Philip Bogdan

Hmmm… hier klingt’s aber lecker! Klar – denn in der Techhouse Kitchen werden ausschließlich Leckerlis am laufenden Band für die Ohren fabriziert! An den Kochtöpfen, äh, Decks stehen dabei Stuttgarter DJs, die ihre ganz eigene und superfrische Definition von House und Techno auf die Meute loslassen.

Gammelige Musik von vorgestern? Geschmacksneutraler Sound? Absolute Fehlanzeige! Hier sorgen die Lokalhelden, was die Elektronik-Stunde geschlagen hat!

Main Room

+ / Arg In

+ / Devano

+ / Philip Bogdan

Boiler Room

+ / Chris Stahl b2b Kennedy

+ / Toni b2b Gogo Fritsch