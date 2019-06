Tech House Kitchen w./ Philip Bogdan, Georgee & Felix Pfanner

Fresh Music for fresh ears: Bei ELECTRONIC SEXY BEATS zeigt die neue Generation an Stuttgarter Elektronik-DJs, wo in Sachen Tech-House-Beats der Hammer hängt! Da werden altbekannte Pfade verlassen, während in Sachen Abfahrt ´ne deftige Schippe draufgepackt wird.

Und wie sehr die junge, wilde Elektronik-Szene so brodelt, zeigt sich am üppigen Line Up: Gleich sechs DJs werden die beiden Proton-Floors in Beschlag nehmen! Sie sind alle bereits seit mindestens einem Jahr in der Stuttgarter Szene am Start, veranstalten fleißig Partys wie „Electronic Mind,FreeRave, Boiler Room After“, und legen in Clubs wie Proton, Lehmann, Climax & Co. auf. Da die Fanbase bei jedem Gig überproportional anwächst, wird es nun also Zeit für einen ausgedehnten Rave. Die Frage „Wozu tanzen wir morgen?“ wird in dieser Nacht klanggewaltig beantwortet: Zum Sound dieser DJs!

+++ ELECTRONIC SEXY BEATS LINE UP Main Floor +++

+ Philip Bogdan (Sonika Music / Electronic Mind) https://www.facebook.com/philipbogdanofficial/https://soundcloud.com/philipbogdan

+ Felix Pfanner (Tech House Kitchen, FreeRave)https://www.facebook.com/Fp0711/https://soundcloud.com/felix-pfanner

+ Georgee (Tech House Kitchen, FreeRave)https://www.facebook.com/Georgee.Musichttps://soundcloud.com/georgee-music

+++ Boiler Room +++

+ Chivato B2B Cazual

+ Gewinner DJ-Contest