TECH HOUSE KITCHEN - FRUITY ELECTRONIC SEXY BEATS

Freitag 06. Juli 2018, Einlass ab 23 Uhr.

Kennt Ihr das? Eure Freunde sind auf Ibiza und posten Bilder von der Elrow im Amnesia. Ihr würdet auch gerne in so einer enspannten und verrückten Atmosphäre zu Sexy Tech House Beats tanzen?

Wir haben in der TECH HOUSE KITCHEN für euch da was köstliches zubereitet... Das erste Abendmahl im Proton The Club Stuttgart!

Ihr möchtet einen musikalischen Vorgeschmack?

Set Preview TECH HOUSE KITCHEN:

https://soundcloud.com/felix-pfanner/tech-house-kitchen-das-erste-abendmahl-im-proton

+++ FRUITY ELECTRONIC SEXY LINE UP +++

+ SANEL (High Pressure Music, Natural Rhythm | W6ke Up - Proton The Club)

https://soundcloud.com/sanelofc

+ Bjoern Scheurmann (Fassade Records, Affin, Paso Music | Climax – Institutes)

https://soundcloud.com/bjoern-scheurmann

+ Arg In (W6ke Up - Proton The Club, Climax – Institutes, Afterhour im Kala, Romy S. Romantica)

https://soundcloud.com/arginn

+ Philip Bogdan (EE- Records, Afterday)

https://soundcloud.com/philipbogdan

+ Felix Pfanner (Sodom & Gomorrha - Proton The Club, Afterhour im Kala)

https://soundcloud.com/felix-pfanner

+++ SPECIALS +++

+ Welcome shot

+ Fresh fruit snacks

+ Studenten zahlen ermäßigten Eintritt bis 01:00 Uhr

+ Toys for escalation

Tischreservierungen unter folgender Website:

www.protontheclub.de