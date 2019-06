Tech N9ne w/ Krizz Kaliko

Nach der erfolgreichen Tour im Februar und März diesen Jahres, kehrt TechN9ne diesen Sommer zurück nach Europa!

Im letzten Jahr veröffentlichte er sein zwanzigstes Studio Album unter dem Namen "Planet".

Krizz Kaliko der auf seinem letzten Album als Feature Gast zu hören ist, wird ihn auf seiner Sommer Tour begleiten. Darüberhinaus hat TechN9ne bereits mit HipHop-Schwergewichten wie Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Machine Gun Kelly, Busta Rhymes, Lil Wayne, KRS One, The Game und vielen mehr gearbeitet.Weltweit wird er als Rap Mogul gefeiert und wir freuen uns die Deutschland Konzerte in München, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg und Köln zu präsentieren.