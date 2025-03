TechDay 2025 - Hochschule Heilbronn

Der „TechDay – in your MINT“ möchte für die MINT-Fächer begeistern, also für Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

Im Stil eines Tags der offenen Tür präsentiert sich die Hochschule Heilbronn am Freitag, den 16. Mai 2025 ab 14 Uhr am TechCampus mit Zukunftsthemen in Forschung und Lehre.

Besucher*innen können am Campus durch zahlreiche Themeninseln – sogenannte „Länds“ – schlendern, welche die Bereiche KI, Nachhaltigkeit, Produktion, Mobilität, Robotik, Innovation, Gaming und Gesundheit bespielen.

Für Schüler*innen gibt es außerdem eine spannende Schulchallenge mit tollen Gewinnen! Nähere Infomationen zur Schulchallenge gibt es unter: hs-heilbronn.de/techday-schul-challenge-it-and-technik