Am Mittwoch, dem 27. Mai von 18:30 bis 21:00 Uhr findet unsere Techniksprechstunde statt.

Hier gibt es Hilfe für eure Probleme am Laptop, Smartphone, Tablett...

Philip unterstützt euch bei Fragen rund um eure Geräte, beim Einrichten, der Bedienung, Apps oder wenn etwas einfach nicht so funktioniert, wie es soll.

Die Techniksprechstunde ist kostenlos und wird von der Bürgerstiftung Esslingen am Neckar gefördert.

Mit den Afterwork-Veranstaltungen möchte der Landesfilmdienst interessierte Menschen zum Mitmachen motivieren, die Gemeinschaft stärken und kreativen Ideen in Esslingen einen Raum geben.

Die Community-Events finden immer mittwochs von 18.30 bis 21.00 Uhr im Alten Wehrhaus des Landesfilmdiensts BW am Hammerkanal in der Neckarstr. 53, 73728 Esslingen (zwischen Mörike-Gymnasium und Maille-Kreuzung) statt.