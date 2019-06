TEDxHeidelberg 2019 - Who Cares?!

Ein Hype jagt den anderen, Schlagworte schweben in der Arbeitswelt von heute herum. Es scheint fast unmöglich, zwischen einem Trend zu unterscheiden, der tatsächlich Auswirkungen auf die Gesellschaft hat, und einem, hinter dem nicht mehr als heiße Luft steckt. Die Welt verändert sich schneller als je zuvor und Unternehmen, Gesellschaft und Politik sind mit einer ständig wachsenden und immer komplexeren Welt konfrontiert. Welche Probleme sollten zuerst gelöst werden? Welche Möglichkeiten als erstes genutzt? Gefangen in einer Sackgasse der selektiven Wahrnehmung kämpfen viele Menschen bereits damit, die wichtigsten Aspekte ihres eigenen Lebens zu identifizieren.

In diesem Jahr werden wir auf die Frage “Wen interessiert’s?!“ eingehen und versuchen, Antworten zu finden, warum wir einige Dinge für irrelevanter halten als andere.

Einige Redner werden provokativ mit der Frage herumspielen, andere werden Dir leidenschaftlich zeigen, was sie interessiert – und wir werden unser Bestes tun, um herauszufinden, was Dir am wichtigsten ist!