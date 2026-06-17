Tee-Meditation und Yoga mit Tee-Sommelière Iris Sommer (tealily) und Yoga Therapeutin Anne Taxis im Bürgerpark/ Hain der Kulturen.

Eine besondere Sinnes-Reise erwartet dich! Zunächst bereiten wir unseren Körper mittels sanfter Yogaübungen vor, um alle Sinne zu aktivieren. Die traditionelle Teezubereitung in Stille und der sinnliche Genuss von auserwähltem Tee bringen dich zusätzlich in die Präsenz. Eine ganz spezielle Meditations-Erfahrung.