Teenage Throwback - 2000er Party

Ab in den Oak-Club zur Teenage Throwback Summer Edition am 28. Juli!Erinnert ihr euch noch? An all die Songs die ihr auf eurem ersten mp3-Player oder iPod hattet? Als es mit Deichkind nur "Krawall und Remmidemmi" gab? Als Chris Brown, Usher und Justin Timberlake jeden "Sexyback" zum Grooven brachten? Als "Show me Love", "Love is gone" und "No Superstar" jede Tanzfläche mit Liebe füllten?Dann gibt es für euch nur ein Motto: "Shake that as for me" and "Go hard or go home" because "Tonight's gonna be a good, good night!"