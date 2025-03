Die Krabbelgruppe Bieringen veranstaltet ihren Frühjahrs-Teenie- und Bambini-Basar am Sonntag, 13.4.2025 von 9.30 bis 11.30 Uhr (Einlass für Schwangere bereits um 9.00 Uhr) in der Jagsttalhalle in 74214 Bieringen.

Verkauft werden Kinderkleidung von Gr. 50 bis 176 (nach Größen sortiert), Schuhe, Spielsachen, Bücher, Kinderwagen, Kinderfahrzeuge, Babyausstattung und vieles mehr.

Zur kleinen Stärkung werden Kuchen to Go angeboten.

Der Erlös wird gespendet.

Es freut sich die Krabbelgruppe Bieringen