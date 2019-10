Im November steigt Teesy wieder in den Tourbus und geht in die Verlängerung seiner „Tones Tour"! Musikalische Verstärkung gibt's in Form der Special Guests NKSN und Ali H. Ob Deutschrap oder gefühlvoller Soul – spätestens mit den beiden Alben „Glücksrezepte" (2014) und „Wünschdirwas" (2016) konnte Teesy eindrucksvoll beweisen, dass er die gesamte Klaviatur des deutschen R'n'B-Games perfekt beherrscht.

Mit seinem rundum selbst produzierten, aktuellen Album „Tones" (2018) kehrt Teesy zurück zu seinen Ursprüngen: Unaufgeregt, ehrlich und mit ganz viel Gefühl erzählt Deutschlands Crooner Nr. 1 persönliche Geschichten direkt aus seiner Heimat Berlin-Kaulsdorf und sorgt damit nicht zuletzt mit der Kombination aus souliger Stimme und feinsinnigen Lyrics für echte Gänsehautmomente.

Nach der Tones Tour 2018 bringt Teesy den Tones Sound dieses Jahr wieder auf die Bühnen der Clubs, einige Städte stehen zum ersten Mal auf dem Plan. Und damit nicht genug: Mit NKSN und Ali H von den Junos liefert Teesy dieses Mal direkt zwei musikalische Toppings für seine Show, die keiner verpassen sollte.