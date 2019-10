Theater Lindenhof Melchingen

Teil 1: das prinzip coop / Teil 2: HOMO EX DATA - Ein musikalisches Bühnenspiel über das Bauhaus

Das PrinzipCcoop:

Innovation braucht Vielfalt. Das haben die Gründer der Bauhausschule schon vor einhundert Jahren erkannt. Nicht der Einzelne ist genial, sondern Teamfähigkeit, Kollektivkraft und das Zusammentreffen verschiedener Kompetenzen führen zu Genialität und größtmöglicher Innovationskraft. Im Prinzip Coop begeben sich Musiker, Schauspieler, Licht und Tonkünstler gemeinsam auf die Suche nach Klängen und Bildern hinter Gedankenspielen und Erscheinungsformen aus dem Bauhauskosmos. Texte, Bilder und Töne fließen ineinander. Interviews von Walter Gropius werden Musik. Perspektiven geraten in Bewegung und Impulse werden transformiert. Unter Verwendung einfachster Materialien entstehen, in Verknüpfung mit modernster Technik, ein reiches und bewegendes Klangbild und eine Stimmung des Aufbruchs.

Homo Ex Data

Die Welt verändert sich schneller als je zuvor. Wir befinden uns im Wandel von einer Arbeits- zu einer Wissenschaftsgesellschaft. Wir werden von unglaublichen Mengen an Daten, Ideen, und Versprechen überschwemmt. Algorithmen ersetzen Organismen, Intelligenz koppelt sich von Bewusstsein ab. Der letzte Teil der Trilogie projiziert die Bauhausideen in die Zukunft. Er handelt von der utopischen Dimension in der Beziehung von Technik und Mensch. Im Hinblick auf eine Gesellschaft der Zukunft, auf deren Weg die Technik niemals als Ziel, sondern als Mittler zu sehen ist, entwerfen wir vielschichtige Klanglandschaften der Grenzüberschreitung, in denen Zukünftiges und vergangenes aufeinandertreffen.

Klang & Komposition: Wolfgang Schnitzer | Sprecher: Stefan Hallmayer | Lichtkunst: Michael Armingeon | Musiker: Sven Edler, Joachim Gröschel (Perkussion), Steffen Hollenweger (Bass), Wolfgang Schnitzer (Gitarre)