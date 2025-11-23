TEKKOVER – hart und tekkig

Zum ersten Mal bringen wir unsere neue Veranstaltungsreihe „Hart & Tekkig“ direkt nach Stuttgart ins PROTON – und das am 23.01.!

Euch erwartet ein Abriss der Extraklasse: Von Tekkno über Vocal-Tekk bis hin zu Hardtekk – alles wird dabei sein. Und das Closing? Wird brutal, laut und unvergesslich. 🧨

Special Tickets sind jetzt online! 🔥

Sichert euch den besten Preis, bevor’s zu spät ist – und seid dabei, wenn es zum ersten Mal heißt:

TEKKover – Hart & Tekkig!

23.01. | Proton Stuttgart | Abriss garantiert.