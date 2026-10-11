tekom-Jahrestagung & Messe

Bereit für neue Erkenntnisse, lebendige Beziehungen und wertvolle Kontakte? Wir wollen für Sie Wissensschmiede, Kompetenzvermittler, Impulsgeber, Diskussionsforum und Kontaktpool in einem sein. Vom 10. bis 12. November 2026 ist es im ICS der Messe Stuttgart endlich wieder soweit!

Auf dem weltweit größten Branchenevent mit der tekom-Jahrestagung und der parallel stattfindenden tekom-Messe wird die volle Themenbreite und -tiefe der Technischen Kommunikation angeboten. Dazu gehören: Inhaltserstellung- und bereitstellung, Content-Strategie und Informationsarchitektur, Sprach- und Übersetzungstechnologien, Softwaredokumentation, Terminologie, Übersetzung, Nutzer-Beteiligung und -Feedback, UX und Barrierefreiheit sowie Visuelle Kommunikation. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Thema Recht und Normen mit wertvollen Einblicken in die neuesten Entwicklungen und Best Practices zur aktuellen Rechtsentwicklung, zu Ecodesign, Instruktionsvideos und Produktsicherheit. Tauchen Sie ein in die Wissenstiefe der Technischen Kommunikation und werden Sie Teil der internationalen tekom-Community!