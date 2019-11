Uwe Kohls: Über den Wolken.

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Wer kennt ihn nicht, den Gärtner, der immer der Mörder ist?.

Wer wollt nicht auch schon mal wie Orpheus singen, den Antrag auf Erteilung eines Antragsformulars ausfüllen und wer hat nach einem Fest nicht auch schon einmal gesagt „Gute Nacht, Freunde“? Reinhard Mey war immer einer der stillen Stars, ohne Allüren, ohne Skandale. Mey blieb immer „einer von uns“, nicht abgehoben, der Liedermacher von nebenan. In seinen Texten finden sich Generationen von Menschen wieder - in seinen Liebesliedern, seinen witzigen Hymnen auf den Alltagsirrsinn, seinen leidenschaftlichen Bekenntnissen zur Mitmenschlichkeit. Uwe Kohls verbindet Meys Musik vom Klavier aus mit Auszügen aus Interviews mit ihm selbst und mit Familienmitgliedern. In diesem Programm kommen Sie ganz nah an Reinhard Mey, an seine Kindheit, seine eigene Familie und an seinen Standpunkt, wie er die Welt sieht und wie er sie gerne hätte.