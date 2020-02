Telefonaktionstag »Zurück in den Beruf«

Zurück in den Beruf – steigen Sie mit uns wieder ein!

Die Agentur für Arbeit Ludwigsburg bietet am Donnerstag, 5. März 2020 unter dem Motto „Zurück in den Beruf – steigen Sie mit uns wieder ein!“ eine Telefonaktion für Eltern oder Pflegende, die in den Beruf zurückkehren möchten. Von 9:00 – 15:00 Uhr geben Karin Lindenberger und Elke Bohnenberger, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 4 5555 00 (Kennwort „Frauenaktionstag“) Tipps und Kurz-Beratungen.

Die Kinder sind aus dem Gröbsten raus, die Pflege von Familienangehörigen ist beendet oder es geht einfach nur darum, wieder etwas mehr als nur im Minijob zu arbeiten und dabei trotzdem Arbeit und Familie miteinander zu vereinen. Das sind nur drei von vielen Situationen im Leben rund um den Beruf, in denen Frauen und Männer sich Unterstützung auf ihrem "Weg zurück" wünschen und Rat suchen. Während des Telefonaktionstags zum beruflichen Wiedereinstieg bietet ein Anruf einen unkomplizierten Einstieg in die Thematik. "Melden Sie sich einfach und wir sprechen über Ihre individuelle Situation, Ihre Erwartungen und Wünsche und können eine erste Strategie für Ihre Rückkehr ins Berufsleben entwickeln.", sagt Karin Lindenberger.