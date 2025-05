Telemann-Oratorium: Die Tageszeiten

Der Kantatenzyklus Die Tageszeiten von Georg Philipp Telemann wurde 1757 vom Komponisten selbst geleitet bei der Uraufführung. Das Libretto stammt von Friedrich Wilhelm Zachariä und bezieht sich auf Naturlyrik.

Eine Sinfonie und vier Kantaten schildern empfindungsreich den Tagesablauf vom Erwachen der Natur bis zum Sonnenuntergang. Das Werk ist vierfach viergeteilt in: Der Morgen, Der Mittag, Der Abend und Die Nacht, wobei jeder Teil wieder vier Sätze hat, die jeweils aus Arie, Rezitativ, Arie und Chor bestehen. Das erstaunliche Spätwerk zeigt deutlich wie Telemann das Barocke hinter sich lässt und bereits in Richtung Melodik der Klassik weist. Hervorragende Musiker und Musikerinnen aus ganz Europa finden bei BachWerkVokal zu einem Klangkörper zusammen. Am Vorbild der Barockzeit orientiert treten sie gleichermaßen solistisch und im tutti in Erscheinung. Die Aufhebung dieser Grenze zwischen „Solo“ und „Chor/Orchester“ erzeugt den äußerst transparenten und brillanten Klang, für den das Salzburger Ensemble international gefeiert wird.

Leitung Gordon Safari

Ensemble BachWerkVokal