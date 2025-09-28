Telemann Re:Composed

Der Donner ist eines der lautesten und ursprünglichsten Geräusche der Welt. Um den Begriff des Donners herum haben die Komponisten schon im 18. Jahrhundert versucht, die Welt zu erklären. Der Donner als mächtige Naturäußerung ist immer wieder Bild für die Macht Gottes und wird mit den klangmächtigsten Instrumenten (Pauke, Orgel) beschrieben. Der Donner, der alle weckt, wird oft erhofft. In Telemanns Werk, der Donner-Ode, singen die beiden Bass-Solisten: „Er donnert, dass er verherrlicht werde“ und sehen den Naturlaut so als Stimme Gottes! In diesem Konzert wird das Orchester durch elektronische Klänge ersetzt und es entsteht eine Klangperformance der besonderen Art. Johannes Kretz wird die Donner-Ode von Telemann auf seine Weise, zum Klingen bringen. Sie erwarten sphärische Klänge und Elektro-Beats. Seien Sie gespannt auf ein Konzert der besonderen Art, an einem besonderen Ort und tanzen Sie anschließend auf der After Show Party in den Abend hinein.

Aufführende:

Alice Fuder, Sopran

Hanna Schäfer, Alt

Martin Höhler, Tenor

Johannes Held, Bass 1

Lucian Eller, Bass 2

DJ Jakob Mäder

Rainer Johannes Homburg, Leitung