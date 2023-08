Telemänner Try-Out

Wer in der Champions-League der Jugendensembles mitspielen möchte, macht mit beim Try Out für das Telemänner Herbstferien-Musikcamp (31.10.-4.11.), für Streichinstrumentalisten/innen und Pianisten/innen, 8-18 J. Das Jugendensemble hat sich unter der Leitung von Steffi Bade-Bräuning bereits mehrfach vordere Preise in internationalen Wettbewerben erspielt, z.B. das Prädikat "Silber" im Europäischen Jugend-Festival Bratislava 2023. In diesem Herbst sind Konzerte in Esslingen und Stuttgart sowie eine Auslandskonzertreise in die USA 2024 geplant. Kontakt: 0711 - 80 64 019.