Telquist - Trash Talk Tour 2020

Wohnhaft und studierend in Regensburg, verschreibt sich der Jungspund dem klassischen Pop-Format, wohlweislich von einer alternativen, bunt und doch lässig schimmernden Seite aufgezogen. Ein Hauch Indie hier, eine Prise FM4 da, dazu hörbares Faible für charmanten Art Pop – fertig war das Debütalbum „Strawberry Fields“ mit seinen zwölf kurzweiligen Perlen. Am 6.12.19 erscheint ein erster Vorbote „Trash Talk“ zum neuen Album, das 2020 erscheinen wird.

„Telquist erinnert an The Notwist in ihrer besten Phase” - Kulturnews (DE)

„Pop vom Feinsten verschmilzt mit modernem Reggae zu einem Sound, dem man sich nur schwer entziehen kann.” - Volume.at