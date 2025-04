Temple Fang (NL)

Das aus Amsterdam stammende Quartett ist ein Heavy-Monster, genährt vom reichhaltigen 70’s-Rock, das psychedelisch faucht, Space Rock in seinem heißen Atem hat und das geneigte Publikum seit 2018 mit harten und dabei immer doch eleganten Langform-Kompositionen in seinen Bann zieht. Die niederländischen Psych-Zauberer haben sich dabei einen enormen Ruf als Live-Act erarbeitet, der stets zuverlässig abliefert und sich dabei nie wiederholt. Verblüffende Riffs, dreifache Gesangsharmonien, synchronisierte Bässe und groovige, aber dennoch harte Drums, ekstatisch rockend und wahrhaft psychedelisch – das ist Heavy-Rock für Fans von MOTORPSYCHO, THE GRATEFUL DEAD, HAWKWIND sowie HENDRIX und sozusagen Rock’n’Roll als Mittel zur Erlangung spiritueller Freiheit. Nach ihrem umjubelten Auftritt im vergangenen Frühjahr kehren sie nun mit einem neuen Album in der Tasche nach Stuttgart zurück.