»Tempo« ist eine fesselnde Erforschung der Zeit. Von Zeitgefühl, von Beschleunigung, Verlangsamung und Stillstand. Im Mittelpunkt der Performance steht ein scheinbar unbedeutendes Ereignis, das enorme Dimensionen annimmt und die Zerbrechlichkeit des Lebens offenbart. Der Schwerkraft und der Zeit zum Trotz bewegen sich drei herausragende Tänzer und Tänzerinnen in einer Mischung aus Tanz, Theater und Akrobatik. Immer wieder nähern sie und auch ihr Bühnenbild sich den Grenzen des Möglichen – und überschreiten sie. Hier wird die Zeit langsamer, kehrt sich um, bleibt stehen. Durch die Vermischung von Magie und Bewegung lädt das Stück dazu ein, selbst einmal innezuhalten und für einen Moment nur das Hier und Jetzt zu erleben.

»Tempo« ist die erste Zusammenarbeit von Magier und Visual Artist Kalle Nio und Choreograf Fernando Melo, die zweite von Kalle Nio mit Autor Harry Salmenniemi und Komponist Samuli Kosminen. Sie verbindet Salmenniemis ergreifenden Text über die merkwürdige Beschaffenheit der Zeit mit träumerischen, wortlosen Szenen, hypnotisch anmutenden Bühnenillusionen, rhythmisch mitreißenden Kompositionen und sinnlichem, zeitgenössischem Tanz zu einem Crescendo, in dem sich die Naturgesetze selbst aufzulösen scheinen.

Kalle Nio (*1982) ist ein finnischer Theaterregisseur, bildender Künstler und Zauberer, der für seine Kombination aus visuellem Theater, experimentellem Film, zeitgenössischem Zirkus und neuer Zauberei bekannt ist. Seine Gruppe WHS ist in über 200 Theatern in mehr als 40 Ländern aufgetreten und hat internationale Anerkennung gefunden. Nio hat einen Master of Fine Arts der Universität der Künste Helsinki und arbeitete mit renommierten Institutionen wie der Fondation d’entreprise Hermès, dem Helsinki Festival und dem Théâtre de la Cité internationale Paris zusammen.

Fernando Melo, in Brasilien geboren, hat sich in Europa eine bemerkenswerte Karriere aufgebaut und Choreografien für führende Tanzkompanien wie die GöteborgsOperans Danskompani, Skånes Dansteater und Ballet Hispanico New York geschaffen. Seine Werke beinhalten oft Magie und Bühnenillusionen, die sowohl Tanz- als auch Opernproduktionen bereichern, darunter Kooperationen mit La Monnaie in Brüssel und der Königlich Dänischen Oper in Kopenhagen. Melo ist bekannt für seinen innovativen und interdisziplinären Ansatz und prägt weithin die globale Tanz- und Opernszene.

Harry Salmenniemi (*1983) ist ein finnischer Schriftsteller, der für seine Gedichte, Kurzgeschichten, Romane und interdisziplinären Kooperationen bekannt ist. Er hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Kalevi-Jäntti-Preis und den Teosto- Preis, für Werke wie »Texas, sakset« und das Opernlibretto »Bliss«. Mit Texten, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden, erkundet Salmenniemi mit seiner unverwechselbaren Stimme Themen wie Zeit und Emotionen in Literatur und Performance.

Samuli Kosminen (*1974) ist einer der führenden Perkussionisten und Komponisten Finnlands und bekannt für seinen innovativen Einsatz von Sampling und Klang. Er hat mit prominenten Künstlern wie Björk, dem Kronos Quartet und Jóhann Jóhannsson zusammengearbeitet und Musik für Filme, Fernsehen und Bühnenproduktionen geschaffen. Kosminens vielseitige Kompositionen, die verschiedene Genres miteinander verbinden, haben ihm Auszeichnungen wie den Jussi Award eingebracht und seinen Platz in der zeitgenössischen Musik gefestigt.