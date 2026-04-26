TEMPTATION [Eine Platonov Collage]

Zimmertheater Tübingen Bursagasse 16, 72070 Tübingen

Nach Texten von Anton Chekhov's "Die Vaterlosen/Platonov".

Hey Leute, Gigi hier. Also worum geht's? Auf der Insel der Verführung (Mallorca oder anderswo, wo es auch schön ist) ist Aleks Platonov mit seiner Freundin Christina Trileckij bei Temptation Island, um der Welt zu zeigen, wie Liebe richtig geht. Könnte auch alles ganz gut klappen, wäre da nicht Vanessa Egorovna Petrovna, das Ideal, hinter dem alle anderen Ideale verblassen, der er sich erwehren muss. Oder vielleicht liegt es auch an ihm, aber ich seh da die Red Flag nicht. Okay? 

Eine Collage über das unbedingte Bedürfnis, wer sein zu wollen, die große Liebe, das Gefressenwerden.

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Theater & Bühne
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