Fotoausstellung von Micaiah Carter, Los Angeles.

„Tender Heart“ ist eine visuelle Meditation über Vermächtnis, Erinnerung und Identität: Durch eine Mischung aus Portraits, Familienfotos und Abzügen aus privaten Fotoalben gibt Carter nahezu vertraute Einblicke in seine Herkunft, Familie und das Leben der Schwarzen Community in Victorville, Kalifornien – seiner Heimatstadt. Er lädt die Betrachter zu einer intimen und kollektiven Reise ein, auf der die Vergangenheit nicht festgeschrieben ist, sondern durch die großformatigen Fotografien weiterleben kann. In seiner Fotokunst verbindet Micaiah Carter Jugendkultur, bildende Kunst und Streetstyle mit eindrücklichen Momenten des Alltags und zeigt: Schwarze Identität ist fließend, zart, widerstandsfähig und erneuert sich ständig.

Micaiah Carter gilt als einer der meist gefragtesten Fotografen seiner Branche und ist bekannt für seine Portraits von Größen wie u.a. The Weekend, Zendaya oder Pharell Williams und seinen Auftragsarbeiten für Nike, Apple oder Adidas. Aus der Werbefotografie kommend, hat er unter anderem für Publikationen wie Vogue, Time Magazine, The New York Times oder Vanity Fair fotografiert. Carter lebt und arbeitet in Los Angeles und New York.