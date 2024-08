Tennis mit Pﬁﬀ! Tennis & Partizipation - Vielfalt ist unsere Stärke!

„Mach` mit! Spiel` Tennis mit uns!“

unter diesem Motto lädt Gabriele Leibbrand, Mentorin dieser Initiative, zum Schnuppertennis für Familien ein.

Im Talentinos - Premium - Club richten sich die Angebote mit Tennis- und Sportparcours an Mädchen und Jungen von 5-12 Jahren und bei „Tennis Move on Court“ an 12 -18 Jährige.

Für die erwachsenen Familienmitglieder gibt es eine Einführung zum Tennisspiel und Infos, wie Bewegung & Tennis die Gesundheit fördern. Neue Räume gilt es zu entdecken. Tennisschläger können ausgeliehen werden.