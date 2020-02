Konzert mit Tenor Volker Bengl

Der aus Funk und Fernsehen bekannte Tenor Volker Bengl tritt am 01.03.2020 erneut, diesmal mit seinem Soloprogramm "Die Winterreise“ von Franz Schubert, in der Kreuzkirche in Nürtingen auf. Diese musikalische Erzählung gehört zu den bekanntesten und schönsten Werken der Musikgeschichte und insbesondere des Liedes.

Ursprünglich für Tenor geschrieben, hört man diese Originalversion nur sehr selten.

Meist singen Baritone und Bässe dieses anspruchsvolle Meisterwerk - freilich individuell "zurechtgebogen" auf die eigenen sängerischen Möglichkeiten.

Hier in Nürtingen können die Besucher dieses Konzertes, das Original erleben, denn Volker Bengl ist einer der wenigen Tenöre, die sich an diese gleichermaßen romantische wie ergreifende "Winterreise" wagen. Auf seiner erfolgreichen Deutschlandtournee wird Volker Bengl von hervorragenden Pianisten bzw. Organisten begleitet. Volker Bengl wurde in Ludwigshafen in der Pfalz geboren. Nach dem Studium an der Musikhochschule Mannheim-Heidelberg, trat er sein erstes Festengagement am Staatstheater Saarbrücken an. Anschließend war er für 16 Jahre festes Ensemble-Mitglied am "Staatstheater am Gärtnerplatz" in München. Darüber hinaus sang er bislang an zahlreichen Theatern, darunter an so bedeutenden Opernhäusern, wie der Wiener Volksoper oder der Semperoper Dresden. Sein Repertoire umfasst 80 Opern- und Operettenrollen. Nahezu 1.000 weltweit gesungene Konzerte, zahlreiche TV-Shows sowie sieben auf dem Markt erschienene Solo-CD´s, wobei die letzte, eine CD-Box „Das große Starportrait Volker Bengl – Dein will ich sein“ mit 70 Titeln nur über Readers Digest zu beziehen ist.