Das ter Voert Ensemble besteht aus hochkarätigen Musikern mit langjährigen Erfahrungen aus erstklassigen Orchestern, als Solisten und als Musik-Dozenten.

Die Programme des Ensembles haben eine große Bandbreite - von der Klassik über originelle Werke der gehobenen Unterhaltungsmusik bis zum Pop - und erreichen damit ein breites Publikum. Das Publikum kann sich beim Konzert im Glasperlenspiel auf Werke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Anton Dvorak, Johann Strauß, Maurice Ravel und John Williams freuen. Es werden auch weihnachtliche Arrangements von Georg ter Voert gespielt.