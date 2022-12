Termin 1: Vom Schriftbild zum Sprachbild

Wollen Sie besser, anders, ungewöhnlicher, mehr, weniger oder auch genauso schreiben wie bisher? Dann ist dieser Kurs für Sie genau richtig.

Ausgehend von der Schrift über den Satz bis hin zum vollständigen Text: Diese Werkstatt widmet sich an vier Abenden dem Schreiben in seinen unterschiedlichen Facetten.

Was ist besser: Bildschirm und Tastatur oder Stift und Papier? Kann (gute) Literatur auch (gute) Therapie sein? Ab wann wird eine Valentinskarte zu einem literarischen Text? Soll man in Kriegszeiten auch über den Frieden schreiben?

In diesem Kurs können sich die Teilnehmenden über solche wie auch über ganz andere Fragen austauschen und die Antworten praktisch erproben. Denn im Vordergrund stehen Schreibübungen und die Arbeit an kurzen Texten. Dabei bilden die eigenen Schreiberfahrungen und Interessen der Teilnehmenden den Ausgangspunkt. In Werkstattgesprächen tauscht man sich über die so entstandenen Texte aus.

Die Schreibwerkstatt findet an verschiedenen Orten statt.

Eine Kooperationsveranstaltung von keb Kath. Erwachsenenbildung Heilbronn mit Literaturhaus Heilbronn, Museum Hölderlinhaus Lauffen, vhs Heilbronn sowie Initiative Schreiben e.V.

Referent: Alexander Estis, Schriftsteller und derzeitiger Stadtschreiber von Heilbronn