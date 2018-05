Terminal 41

Für die am 02.06.18 stattfindende "Terminal41" haben Chris Sonaxx & Fil Ou keine Kosten und Mühen gescheut und laden die Herren Jamie Bawn und Gabriel Ursu aus dem schönen England in die Milchbar nach Kirchheim ein. Die beiden Jungs starten in Brighton im Bau Wow Club mittlerweile die angesagtesten House- und Deephouse Parties der Stadt. Ihre Sets sind sehr abwechslungsreich und erreichen den Dancefloor immer. Ergänzt durch die jahrelange Erfahrung von Chris Sonaxx und Fil Ou können wir uns auf einen grandiosen Abend gefasst machen.