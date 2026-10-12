Terra X Live / Planet Meer

Die Ozeane bedecken mehr als zwei Drittel unserer Erde – und doch wissen wir erstaunlich wenig über den größten Lebensraum des Planeten. I

In seiner neuen Liveshow „Planet MEER – Terra X live“ entführt der bekannte Meeresbiologe, Forschungstaucher und Terra X – Moderator Uli Kunz sein Publikum in die geheimnisvolle Unterwasserwelt.

Der Meeresbiologe und Kameramann Uli Kunz nimmt regelmäßig an Expeditionen teil, taucht mit Buckelwalen und Orcas und erkundet riesige Höhlen in Mexiko und abgelegene Fjorde in Grönland.