Mit dem Tesla zum Nordkap

Eine einzigartige abenteuerliche elektromobile Reise in den winterlichen Norden

Elektromobil mit einem Auto in den winterlichen hohen norwegischen Norden? Reichweitenangst darf man da nicht haben. Claudia Wörner und Heidi Prochaska haben es gewagt. Mit der in der Auto-Elektromobilität wohl spektakulärsten Marke Tesla (Model S P100 D) unternahmen sie eine insgesamt 7.666 km lange Tour von Stuttgart aus bis zum Nordkap und wieder zurück in 206 Stunden, also gut 8 Tagen. Ein bisschen Planung war zwar schon vonnöten, aber eine E-Auto-Reise in für die Elektromobilität gut erschlossenen Ländern Deutschland, Dänemark, Schweden und vor allem Norwegen war dies trotz teils verschneiter und vereister Straßen ein manchmal herausforderndes, aber doch immer lösbares Problem. Eng wurde es erst, wenn die von Tesla eingerichteten, sogenannten Supercharger Ladestationen für schnelles Laden, jenseits des Polarkreises nicht mehr vorhanden waren. Da lief der Ernergienachschub etwas zäher als sonst und war noch genaueres Rechnen für die Restreichweiten angesagt.

Ihre Fahrt war eine Pioniertat. Sie waren nach ihren Angaben die ersten Frauen, die nach dem Tesla-Streckenrekordler Hansjörg von Gemmingen das Nordkap von Deutschland aus im Winter erreichten.

Claudia Wörner und Heide Prochaska werden in ihrem Vortrag mit Bildern anschaulich von Ihrer aufregenden Fahrt berichten. Und in einer anschließenden Diskussion natürlich auch auf Fragen zu Ihrer Reise sowie auf allgemeine und spezielle Fragen zur Elektromobilität aus eigener Erfahrung berichten können.

Der Vortrag findet statt am Mittwoch 27. Nov. 2019, um 19:30 Uhr im Haus der Freimaurer, Asperger Str. 37, 71634 Ludwigsburg. Der Eintritt ist frei. Da die Platzkapazität begrenzt ist, wird um eine kurze Anmeldung gebeten: www.monrepos-loge-ludwigsburg.com (s. Kontakt)