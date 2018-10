TesseracT veröffentlichen am 20.April via KScope ihr viertes Studioalbum Sonder und haben nun erste Termine ihrer "SONDER European Tour" mit den Supports Between The Buried and Me und Plini bekannt gegeben.

Sänger Daniel Tompkins sagt dazu:"Wir freuen uns, die ersten Daten der SONDER European Tour veröffentlichen zu können. Progressive Rock Fans können sich auf das Event des Jahres freuen mit 2 tollen Supportbands und einer brandneuen TesseracT Produktion.

Unsere Freunde von Between The Buried And Me werden uns auf der Tour begleiten - es ist bereits eine ganze Weile her, seit wir mit ihnen zuletzt auf Tour waren, aber das Warten hat sich definitiv gelohnt! Um der Tour die Krone aufzusetzen, wird Plini mit an Bord sein - dies wird bereits unsere zweite Tour mit ihm in diesem Jahr sein. Er ist ein großartiger Musiker und gibt der SONDER European Tour eine tolle Dynamik!"

